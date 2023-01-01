Spotlight Reporting

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أداة متكاملة لإعداد التقارير والتنبؤات السحابية تتيح لك إنشاء رؤى لاتخاذ قرارات عمل أفضل. صممه المحاسبون، للمحاسبين.

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