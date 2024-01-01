Defog

Defog

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الموقع الإلكتروني: defog.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Defog على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Human-level AI analyst for every enterprise user. Deploy accurate AI-assisted data analysis with Defog's all-in-one platform.
الفئات:
Business
Generative AI Infrastructure Software

الموقع الإلكتروني: defog.ai

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