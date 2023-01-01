WebCatalog
Rasgo

Rasgo

rasgoml.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rasgo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مستودع البيانات الخاص بك مع قوة GPT-4. استمتع بتجربة التطور التالي في تحليلات الخدمة الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتجاوز مجرد الدردشة.

الموقع الإلكتروني: rasgoml.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rasgo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Vana GPT-ME

Vana GPT-ME

vana.com

InMoment

InMoment

inmoment.com

Nando.ai

Nando.ai

nando.ai

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Magai

Magai

magai.co

SeekTable

SeekTable

seektable.com

Illusion AI

Illusion AI

illusion.ws

viable

viable

askviable.com

msgmate.io

msgmate.io

msgmate.io

Zoho DataPrep

Zoho DataPrep

zoho.com

NovelAI

NovelAI

novelai.net

ReadyRunner

ReadyRunner

readyrunner.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية