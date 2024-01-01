AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجالات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على العديد من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية

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الموقع الإلكتروني: answerdock.com

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