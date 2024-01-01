WebCatalog

CorralData

CorralData

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: corraldata.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CorralData على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في Corral Data، نحن في مهمة لتحويل كيفية استخدام المؤسسات للبيانات. نحن نمكن المؤسسات من استخدام الذكاء الاصطناعي دون عناء للاتصال ببيانات الشركة وتحليلها والتعاون فيها. ما هي كورال داتا؟ CorralData عبارة عن منصة تحليلية متكاملة الخدمات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل بشكل جذري على تبسيط مركزية البيانات وتحليلها عبر مصادر متعددة. باستخدام CorralData، يمكنك التحدث إلى بياناتك باللغة الإنجليزية البسيطة أو إنشاء تقارير مذهلة بمجرد ربط بياناتك. لا توجد حاجة إلى أي ترميز أو SQL أو موارد هندسية. إليك كيفية عمل CorralData: قم بتوصيل جميع مصادر البيانات الخاصة بك بسهولة باستخدام أكثر من 500 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا. ابدأ في رؤية تصورات مذهلة في التقارير المعدة مسبقًا ذات الصلة بشركتك وبياناتك. استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا للتحدث إلى بياناتك باللغة الإنجليزية البسيطة لرؤية الرؤى الإضافية تنبض بالحياة وإضافتها إلى تقاريرك الحالية. استفد من فريق البيانات البشرية عند الطلب لدينا للتعمق أكثر وطلب رؤى إضافية. تتضمن منصة CorralData كل ما تحتاجه لبدء استخدام البيانات لتحقيق النتائج من خلال اشتراك شهري بسيط - أدوات مذهلة لتصور البيانات، والدردشة المضمنة، والتقارير المخصصة، والوصول إلى الخبراء البشريين. قم بجدولة عرض توضيحي أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا وتعرف على مدى بساطة وقوة تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: corraldata.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CorralData. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

قد يعجبك أيضًا

Channel

Channel

usechannel.com

GoSimplo

GoSimplo

gosimplo.com

SheetGod

SheetGod

boloforms.com

Prescient AI

Prescient AI

prescient-ai.io

SkyGeni

SkyGeni

skygeni.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Genius Sheets

Genius Sheets

geniussheets.com

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

Formative

Formative

formative.com

Narrative BI

Narrative BI

narrative.bi

GRID

GRID

grid.is

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.