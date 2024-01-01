في Corral Data، نحن في مهمة لتحويل كيفية استخدام المؤسسات للبيانات. نحن نمكن المؤسسات من استخدام الذكاء الاصطناعي دون عناء للاتصال ببيانات الشركة وتحليلها والتعاون فيها. ما هي كورال داتا؟ CorralData عبارة عن منصة تحليلية متكاملة الخدمات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل بشكل جذري على تبسيط مركزية البيانات وتحليلها عبر مصادر متعددة. باستخدام CorralData، يمكنك التحدث إلى بياناتك باللغة الإنجليزية البسيطة أو إنشاء تقارير مذهلة بمجرد ربط بياناتك. لا توجد حاجة إلى أي ترميز أو SQL أو موارد هندسية. إليك كيفية عمل CorralData: قم بتوصيل جميع مصادر البيانات الخاصة بك بسهولة باستخدام أكثر من 500 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا. ابدأ في رؤية تصورات مذهلة في التقارير المعدة مسبقًا ذات الصلة بشركتك وبياناتك. استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا للتحدث إلى بياناتك باللغة الإنجليزية البسيطة لرؤية الرؤى الإضافية تنبض بالحياة وإضافتها إلى تقاريرك الحالية. استفد من فريق البيانات البشرية عند الطلب لدينا للتعمق أكثر وطلب رؤى إضافية. تتضمن منصة CorralData كل ما تحتاجه لبدء استخدام البيانات لتحقيق النتائج من خلال اشتراك شهري بسيط - أدوات مذهلة لتصور البيانات، والدردشة المضمنة، والتقارير المخصصة، والوصول إلى الخبراء البشريين. قم بجدولة عرض توضيحي أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا وتعرف على مدى بساطة وقوة تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

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