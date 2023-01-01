يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MySMS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تساعدك مجموعة تطبيقات mysms على إرسال الرسائل النصية في أي مكان وتحسين تجربة المراسلة على هاتفك الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر.

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