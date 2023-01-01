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Underhead

Underhead

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الموقع الإلكتروني: underhead.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Underhead على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم Underhead بتحويل قوائم المهام الخاصة بك إلى قوائم تشغيل المهام. يستخدم مؤقتات المهام والتذكيرات المنطوقة لإرشادك بشكل فعال خلال مهامك.

الموقع الإلكتروني: underhead.io

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