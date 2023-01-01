قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يقوم Underhead بتحويل قوائم المهام الخاصة بك إلى قوائم تشغيل المهام. يستخدم مؤقتات المهام والتذكيرات المنطوقة لإرشادك بشكل فعال خلال مهامك.

الموقع الإلكتروني: underhead.io

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