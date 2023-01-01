بفضل التصميم المدروس والمرئيات المذهلة، تُعد Actions طريقة جديدة تمامًا لمواكبة حياتك. الإجراءات التي تقدمها Moleskine تجعل المهام شيئًا تتطلع إلى القيام به. يتم استبدال تعقيد وفوضى مديري المهام التقليديين بواجهة واضحة تحافظ على تركيزك. التصميم الذكي يعني أن الوظائف القوية موجودة عندما تحتاج إليها ولكن ليس في طريقك أبدًا. تتميز جمالية الإجراءات باللون الأسود العميق والألوان الجميلة لجعل شاشة جهازك تتألق. الرسوم المتحركة المرحة والسلسة تجعل التنقل سريعًا وممتعًا وسهلاً. باستخدام بطاقات العمل، يمكنك إنشاء المهام التي تدخل مباشرة في جدولك الزمني الذي يسهل رؤيته. قم بإقرانها بالتذكيرات والملاحظات والقوائم لتنظيم يومك بسهولة. تتيح لك القوائم تجميع بطاقات العمل الخاصة بك. ما عليك سوى وضع علامة على بطاقة العمل باسم قائمة لتنظيمها باستخدام ترميز الألوان. شاشة الجدول عبارة عن قائمة مستمرة بجميع مهامك للأيام السبعة القادمة، مما يجعل من السهل جدًا رؤية ما لديك. هل تحتاج إلى إعادة جدولة؟ ما عليك سوى السحب والإفلات لنقل المهمة إلى يوم آخر. تعد شاشة السجل بمثابة عرض مرضي لجميع المهام التي أكملتها.

الموقع الإلكتروني: moleskinestudio.com

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