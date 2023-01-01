WebCatalog
Temi

Temi

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: temi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Temi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Temi هي الطريقة الأسرع والأسهل لتحويل الصوت إلى نص. قم بتحميل ملف، ونحن نقوم بنسخه وإرسال النص إليك بالبريد الإلكتروني في دقائق. فقط 25 سنت/الدقيقة.

الموقع الإلكتروني: temi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Temi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

RYTHMEX

RYTHMEX

rythmex.com

VoicePen

VoicePen

voicepen.ai

Shownotes

Shownotes

shownotes.io

Transcribe

Transcribe

transcribe.wreally.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Soapbox

Soapbox

wistia.com

Transkriptor

Transkriptor

transkriptor.com

SpeechText.AI

SpeechText.AI

speechtext.ai

AudioPen

AudioPen

audiopen.ai

NaturalReader

NaturalReader

naturalreaders.com

Rev

Rev

rev.com

Verbit

Verbit

verbit.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية