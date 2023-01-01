TRANSKRIPTOR هي واحدة من أفضل أدوات الإنتاجية التي تحول الكلام إلى نص عبر الإنترنت! استخدم برنامج النسخ التلقائي لنسخ ملف الكلام إلى نص مثل المقابلات والاجتماعات والبودكاست. يدعم TRANSKRIPTOR جميع تنسيقات الملفات.

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