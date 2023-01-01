Today's Plan

دعم الفرق والمؤسسات الرائدة يعمل مع أجهزتك المفضلة مزامنة يمكنك مزامنة جلسات التدريب القادمة والأنشطة المكتملة من جهاز Garmin أو Stages Dash أو Zwift أو Lezyne أو Wahoo أو Polar. التعاون نحن نتعاون مع الشركات المصنعة للأجهزة حتى تتيح لك "التنبيهات الذكية" الخاصة بنا معرفة ما إذا كان جهازك يحتاج إلى عناية، مثل البطارية...

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