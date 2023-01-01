WebCatalog
Today's Plan

Today's Plan

whats.todaysplan.com.au

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Today's Plan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دعم الفرق والمؤسسات الرائدة يعمل مع أجهزتك المفضلة مزامنة يمكنك مزامنة جلسات التدريب القادمة والأنشطة المكتملة من جهاز Garmin أو Stages Dash أو Zwift أو Lezyne أو Wahoo أو Polar. التعاون نحن نتعاون مع الشركات المصنعة للأجهزة حتى تتيح لك "التنبيهات الذكية" الخاصة بنا معرفة ما إذا كان جهازك يحتاج إلى عناية، مثل البطارية...

الموقع الإلكتروني: todaysplan.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Today's Plan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sprintly

Sprintly

sprint.ly

Joplin Cloud

Joplin Cloud

joplincloud.com

Microsoft Stream

Microsoft Stream

web.microsoftstream.com

ME MDM

ME MDM

accounts.zoho.com

Beekast

Beekast

my.beekast.com

iHASCO

iHASCO

app.ihasco.co.uk

HONOR

HONOR

hihonor.com

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

Serious Eats

Serious Eats

seriouseats.com

LogicMelon

LogicMelon

logicmelon.com

CoinTrendz

CoinTrendz

cointrendz.com

NuORDER

NuORDER

app.next.nuorder.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية