WebCatalog
Sprintly

Sprintly

sprint.ly

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sprintly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسهل Sprintly على الشركات الناشئة والوكالات التعاون في مشاريع البرمجيات. يمنحك Sprintly رؤية كاملة لما يعمل عليه الفريق عبر جميع مراحل التطوير ويتيح لك أيضًا تتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف. لا يتطلب Sprintly أي تكوين، لذا يمكن للفرق أن تكون جاهزة للعمل في ثوانٍ. يتمتع Sprintly بتكامل عميق مع GitHub ويمكن تحديث العناصر تلقائيًا من داخل رسالة التزام GitHub أو طلب السحب. يساعد تكامل Slack أيضًا في الحفاظ على مزامنة الفريق.

الموقع الإلكتروني: sprint.ly

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sprintly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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