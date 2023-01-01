تسهل Sprintly على الشركات الناشئة والوكالات التعاون في مشاريع البرمجيات. يمنحك Sprintly رؤية كاملة لما يعمل عليه الفريق عبر جميع مراحل التطوير ويتيح لك أيضًا تتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف. لا يتطلب Sprintly أي تكوين، لذا يمكن للفرق أن تكون جاهزة للعمل في ثوانٍ. يتمتع Sprintly بتكامل عميق مع GitHub ويمكن تحديث العناصر تلقائيًا من داخل رسالة التزام GitHub أو طلب السحب. يساعد تكامل Slack أيضًا في الحفاظ على مزامنة الفريق.

الموقع الإلكتروني: sprint.ly

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