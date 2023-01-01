قم بتبسيط مشاريع التشغيل والاختبار والتوازن وعمليات التفتيش والاختبار باستخدام BlueRithm. تم تصميمه ليكون قويًا وشاملاً، ولكن من السهل التعلم والعمل معه. يمكنك أن تكون جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات. إدارة قوائم المراجعة واختبارات الأداء الوظيفي وعناصر العمل والمشكلات وأوجه القصور وأتمتة التقارير والتعاون عبر الإنترنت والمزيد.

الموقع الإلكتروني: bluerithm.com

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