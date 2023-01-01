WebCatalog
BlueRithm

BlueRithm

trac.bluerithm.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BlueRithm على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتبسيط مشاريع التشغيل والاختبار والتوازن وعمليات التفتيش والاختبار باستخدام BlueRithm. تم تصميمه ليكون قويًا وشاملاً، ولكن من السهل التعلم والعمل معه. يمكنك أن تكون جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات. إدارة قوائم المراجعة واختبارات الأداء الوظيفي وعناصر العمل والمشكلات وأوجه القصور وأتمتة التقارير والتعاون عبر الإنترنت والمزيد.

الموقع الإلكتروني: bluerithm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BlueRithm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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