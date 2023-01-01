يتيح Zube لفريق المنتج العمل جنبًا إلى جنب مع المطورين. يعمل تكامل GitHub دائمًا على تحديث مشكلات المطورين.

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