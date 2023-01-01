هل تتطلع إلى الحصول على شهادة في Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud Platform؟ هل تريد أن تصبح أكثر دراية بـ DevOps أو النقل بالحاويات أو بدون خادم؟ في Cloud Academy، نساعدك على إتقان أهم تقنيات الحوسبة السحابية لاكتساب المهارات التي تحتاجها لتعزيز مسيرتك المهنية وراتبك.

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