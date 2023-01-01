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Google Cloud Skills Boost

Google Cloud Skills Boost

cloudskillsboost.google

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Cloud Skills Boost على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعزيز مهارات السحابة في Google. اختر طريقك، وابني مهاراتك، وتحقق من صحة معرفتك. كل ذلك في مكان واحد. سجل هنا واحصل على وصول مجاني لمدة 30 يومًا لإكمال تحدي المهارات والحصول على شارات مهارات Google Cloud.

الموقع الإلكتروني: cloudskillsboost.google

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Cloud Skills Boost. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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