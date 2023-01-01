WebCatalog
Patika Dev

Patika Dev

patika.dev

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Patika Dev على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابدأ في اكتساب المهارات الأكثر حاجة في صناعة البرمجيات اليوم. احصل على فرصة الحصول على تدريب مجاني مع أفضل المدربين. اختر طريقك ورسم مسار حياتك المهنية.

الموقع الإلكتروني: patika.dev

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