WebCatalog
Teta

Teta

app.teta.so

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Teta على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نقدم لكم تطبيقات Teta Build MVP القابلة للتخصيص بالكامل. مركبات متعددة الأغراض أسرع ومتقدمة لشركتك قم ببناء برنامجك الخاص بدون تعليمات برمجية، في غضون أيام قليلة، على أي جهاز. جرب الآن - إنه مجاني لا مزيد من 30 إلى 80 ألف دولار للتحقق من صحة التطبيق. تُمكّن Teta الشركات من اختبار الأفكار الجديدة والتحقق من صحتها خلال أيام، دون الدفع للمطورين. أسرع بنسبة 75%مواصلة القراءة "الصفحة الرئيسية"

الموقع الإلكتروني: teta.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Teta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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