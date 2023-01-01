Tenderly عبارة عن منصة تطوير شاملة تمكن مطوري Web3 من إنشاء العقود الذكية واختبارها ومراقبتها وتشغيلها منذ بدايتها وحتى اعتمادها على نطاق واسع.

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