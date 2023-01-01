Ideanote هي طريقة جديدة للتعامل مع الأفكار. إنه أسرع وأكثر كفاءة، ويتيح لك إنشاء تدفق لإدارة الأفكار قابل للتخصيص بالكامل من البداية إلى النهاية.

الموقع الإلكتروني: ideanote.io

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