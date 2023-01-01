قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Sertifier عبارة عن أداة شاملة لجمع البيانات التعليمية تجعل من السهل إصدار الشهادات الذكية والشارات المفتوحة، كما أنها ممتعة في الحصول عليها، كما أنها سهلة التحليل.

الموقع الإلكتروني: sertifier.com

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