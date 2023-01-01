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Sertifier

Sertifier

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الموقع الإلكتروني: sertifier.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sertifier على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sertifier عبارة عن أداة شاملة لجمع البيانات التعليمية تجعل من السهل إصدار الشهادات الذكية والشارات المفتوحة، كما أنها ممتعة في الحصول عليها، كما أنها سهلة التحليل.

الموقع الإلكتروني: sertifier.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sertifier. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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