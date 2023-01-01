WebCatalog
SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SonarCloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عزز سير عملك بجودة التعليمات البرمجية المستمرة، حيث يقوم SonarCloud تلقائيًا بتحليل طلبات السحب وتزيينها على GitHub وBitbucket وAzure DevOps وGitLab باللغات الرئيسية.

الموقع الإلكتروني: sonarcloud.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SonarCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Grai

Grai

app.grai.io

CodeShip

CodeShip

app.codeship.com

Calibre

Calibre

calibreapp.com

Overrides

Overrides

overrides.io

Visual Studio App Center

Visual Studio App Center

appcenter.ms

Graphite

Graphite

app.graphite.dev

GitLab

GitLab

gitlab.com

Azure DevOps

Azure DevOps

dev.azure.com

GitHub Gist

GitHub Gist

gist.github.com

Garden

Garden

app.garden.io

Gearset

Gearset

app.gearset.com

Sprintly

Sprintly

sprint.ly

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية