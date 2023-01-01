عزز سير عملك بجودة التعليمات البرمجية المستمرة، حيث يقوم SonarCloud تلقائيًا بتحليل طلبات السحب وتزيينها على GitHub وBitbucket وAzure DevOps وGitLab باللغات الرئيسية.

الموقع الإلكتروني: sonarcloud.io

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