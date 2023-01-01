يعد Trunk حلاً شاملاً لفحص التعليمات البرمجية واختبارها ودمجها ومراقبتها بشكل قابل للتطوير. باستخدام Trunk، يكتب المطورون تعليمات برمجية أكثر أمانًا ويشحنونها بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: trunk.io

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