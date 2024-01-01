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Rafflecopter هي طريقة سهلة لتقديم الهدايا عبر الإنترنت. يجعل Rafflecopter من السهل جدًا إطلاق وإدارة هدية لأي علامة تجارية، على أي موقع ويب بدون تكنولوجيا المعلومات. المساعدة المطلوبة. قم بإطلاق وإدارة هديتك التالية في دقائق معدودة دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. إذا كان بإمكانك النسخ/اللصق، فيمكنك استخدام Rafflecopter.

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الموقع الإلكتروني: rafflecopter.com

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