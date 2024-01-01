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Rafflecopter

Rafflecopter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: rafflecopter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rafflecopter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Rafflecopter هي طريقة سهلة لتقديم الهدايا عبر الإنترنت. يجعل Rafflecopter من السهل جدًا إطلاق وإدارة هدية لأي علامة تجارية، على أي موقع ويب بدون تكنولوجيا المعلومات. المساعدة المطلوبة. قم بإطلاق وإدارة هديتك التالية في دقائق معدودة دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. إذا كان بإمكانك النسخ/اللصق، فيمكنك استخدام Rafflecopter.

الفئات:

Productivity
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: rafflecopter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rafflecopter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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