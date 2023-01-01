Weebly
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الموقع الإلكتروني: weebly.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Weebly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تسهل أداة إنشاء مواقع الويب المجانية من Weebly إنشاء موقع ويب أو مدونة أو متجر عبر الإنترنت. يمكنك العثور على قوالب ومجالات وأدوات سهلة الاستخدام قابلة للتخصيص لأي نوع من مواقع الويب الخاصة بالأعمال.
الموقع الإلكتروني: weebly.com
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