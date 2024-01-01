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حل مسابقات اليانصيب بالخدمة الذاتية والكاملة: تسهل Sweeppea تشغيل العروض الترويجية القائمة على الجوائز والتي تولد عملاء محتملين وتزيد المشاركة والمبيعات. يتيح Sweeppea للمستخدمين الوصول إلى العملاء عبر الهاتف المحمول من خلال مسابقة يانصيب نصية للفوز. Sweeppea هي تقنية خاصة تهدف إلى إثارة اليانصيب وبناء قاعدة بيانات لمشتركي الهاتف المحمول ومشاركة المحتوى والعروض الترويجية.

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