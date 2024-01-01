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Sweeppea

Sweeppea

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: web.sweeppea.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sweeppea على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل مسابقات اليانصيب بالخدمة الذاتية والكاملة: تسهل Sweeppea تشغيل العروض الترويجية القائمة على الجوائز والتي تولد عملاء محتملين وتزيد المشاركة والمبيعات. يتيح Sweeppea للمستخدمين الوصول إلى العملاء عبر الهاتف المحمول من خلال مسابقة يانصيب نصية للفوز. Sweeppea هي تقنية خاصة تهدف إلى إثارة اليانصيب وبناء قاعدة بيانات لمشتركي الهاتف المحمول ومشاركة المحتوى والعروض الترويجية.

الفئات:

Productivity
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: web.sweeppea.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sweeppea. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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