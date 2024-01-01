Shopobill هو حل لوسائل الإعلام الخاصة بالبيع بالتجزئة ومشاركة المتسوقين يساعد تجار التجزئة ومنتجي السلع الاستهلاكية سريعة الحركة/السلع الاستهلاكية المعبأة على زيادة مبيعاتهم. * نظام الخدمة الذاتية لتجار التجزئة لإطلاق وتعزيز العروض الترويجية ذات القيمة المضافة نيابة عن منتجي السلع الاستهلاكية سريعة الحركة * لا يوجد محرك ترويج للكود مع أكثر من 400 آلية تم اختبارها وإثبات كفاءتها لتحفيز شراء سلع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في متاجر البيع بالتجزئة (غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت) * حلول استهداف الوسائط التي تم شراؤها لتعزيز العروض الترويجية القائمة على القيمة وجذب عملاء جدد إلى متاجر البيع بالتجزئة منصة SAAS بدون تعليمات برمجية تساعد على إعداد حملات تنشيط المستهلك وتشغيلها بكفاءة، مع آليات مثل الشراء والحصول، والفوز الفوري، واسترداد النقود، والمشاركة في سحب الجوائز، والمسح الضوئي والفوز، وتدوير العجلة، وغير ذلك الكثير. تتضمن منصة Shopobil ما يلي: * منشئ الويب لموقع الويب وروبوتات الدردشة باستخدام الحساب الشخصي للمشارك * 400+ ميكانيكا ترويجية * التحقق من صحة التعرف الضوئي على الحروف * السحب الآلي على الجوائز * توزيع الجوائز الرقمية * النشرات الإخبارية والإخطارات للمستخدمين * لوحات معلومات الترويج في الوقت الحقيقي تستخدم شركات Henkel وEhrmann وAbbott وMastercard وCoty وPuig Shopobill لأتمتة عملية الترويج للمستهلكين.

الموقع الإلكتروني: shopobill.com

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