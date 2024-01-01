PromoSimple هو تطبيق قائم على الويب يوفر لمواقع الويب والعلامات التجارية والمدونات حلولًا بسيطة لإنشاء البيانات وإدارتها وتوليفها للهدايا المجانية واليانصيب والمسابقات عبر الإنترنت. الهدف الأساسي لـ PromoSimple هو تسهيل الأمر قدر الإمكان على الشركات للاحتفاظ بقواعد عملائها وتنميتها من خلال تسويق الأذونات عبر استخدام الهدايا والعروض الترويجية. يمكن لعملاء PromoSimple إنشاء نماذج إدخال مخصصة لتشغيل العروض الترويجية التي تزيد من الإعجابات على Facebook وInstagram، والإشارات والمتابعة على Twitter، والمشتركين في البريد الإلكتروني، ومجموعة واسعة من الإجراءات الإضافية. PromoSimple فعال، ويمكن الوصول إليه، وفعال، وسهل الاستخدام.

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الموقع الإلكتروني: promosimple.com

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