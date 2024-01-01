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PromoSimple

PromoSimple

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: promosimple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PromoSimple على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PromoSimple هو تطبيق قائم على الويب يوفر لمواقع الويب والعلامات التجارية والمدونات حلولًا بسيطة لإنشاء البيانات وإدارتها وتوليفها للهدايا المجانية واليانصيب والمسابقات عبر الإنترنت. الهدف الأساسي لـ PromoSimple هو تسهيل الأمر قدر الإمكان على الشركات للاحتفاظ بقواعد عملائها وتنميتها من خلال تسويق الأذونات عبر استخدام الهدايا والعروض الترويجية. يمكن لعملاء PromoSimple إنشاء نماذج إدخال مخصصة لتشغيل العروض الترويجية التي تزيد من الإعجابات على Facebook وInstagram، والإشارات والمتابعة على Twitter، والمشتركين في البريد الإلكتروني، ومجموعة واسعة من الإجراءات الإضافية. PromoSimple فعال، ويمكن الوصول إليه، وفعال، وسهل الاستخدام.

الفئات:

Business
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: promosimple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PromoSimple. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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