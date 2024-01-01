WebCatalog

Strutta

Strutta

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الموقع الإلكتروني: strutta.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Strutta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل تقنية Strutta الرائدة في الصناعة على ربط العلامات التجارية بالمستهلكين المستهدفين من خلال العروض الترويجية الاجتماعية القوية. تسمح أدوات Strutta للوكالات والعلامات التجارية والمطورين بإنشاء وإدارة المسابقات واليانصيب التفاعلية بسهولة. قامت Strutta بدعم العروض الترويجية الحائزة على جوائز لأفضل الوكالات الدولية وشركات Fortune 500 والشركات الصغيرة. ومن بين العملاء Microsoft، وAirBNB، وEdelman، وComcast، وDove، وCoca-Cola، وShutterfly.

الفئات:

Productivity
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: strutta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Strutta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Osortoo

osortoo.com

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ShortStack

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Upland Second Street

lab.secondstreet.com

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Sweeppea

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SkySlope

SkySlope

skyslope.com

Elevio

Elevio

elev.io

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