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تعمل تقنية Strutta الرائدة في الصناعة على ربط العلامات التجارية بالمستهلكين المستهدفين من خلال العروض الترويجية الاجتماعية القوية. تسمح أدوات Strutta للوكالات والعلامات التجارية والمطورين بإنشاء وإدارة المسابقات واليانصيب التفاعلية بسهولة. قامت Strutta بدعم العروض الترويجية الحائزة على جوائز لأفضل الوكالات الدولية وشركات Fortune 500 والشركات الصغيرة. ومن بين العملاء Microsoft، وAirBNB، وEdelman، وComcast، وDove، وCoca-Cola، وShutterfly.

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الموقع الإلكتروني: strutta.com

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