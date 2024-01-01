تعد شركة Deft، إحدى شركات Summit، مزودًا موثوقًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى قائمة Fortune 500. تأسست في عام 1999، ونحن نقدم خدمات الموقع المشترك والسحابة والتعافي من الكوارث وخدمات الشبكات الحائزة على جوائز في أفضل مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. استحوذت شركة Summit على Deft في عام 2024 للجمع بين خدمات الموقع المشترك والسحابة والشبكات لإنشاء مركز قوي في حلول تكنولوجيا المعلومات.

الموقع الإلكتروني: deft.com

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