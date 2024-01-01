Deft

Deft

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الموقع الإلكتروني: deft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deft على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد شركة Deft، إحدى شركات Summit، مزودًا موثوقًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى قائمة Fortune 500. تأسست في عام 1999، ونحن نقدم خدمات الموقع المشترك والسحابة والتعافي من الكوارث وخدمات الشبكات الحائزة على جوائز في أفضل مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. استحوذت شركة Summit على Deft في عام 2024 للجمع بين خدمات الموقع المشترك والسحابة والشبكات لإنشاء مركز قوي في حلول تكنولوجيا المعلومات.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: deft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Deft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Datto

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Serverspace

Serverspace

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