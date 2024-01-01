Opti9

Opti9

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الموقع الإلكتروني: opti9tech.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Opti9 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Opti9 هي شركة رائدة في مجال توفير الحلول السحابية الهجينة ولها مكاتب في جاردن سيتي، نيويورك، أوماها، نبراسكا، أوفرلاند بارك، كانساس، وسانت لويس، ميسوري، وشبكة عالمية من مراكز البيانات. نحن شريك AWS للاستشارات المتقدمة وVeeam Platinum VCSP، متخصصون في الخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات وتحديثها، والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، وإدارة الأمن والامتثال. تم تصميم حلولنا لتسريع التحول الرقمي مع الحد الأدنى من تعطيل الأعمال حتى تتمكن من تحقيق الفوائد الكاملة للسحابة بشكل أسرع. من خلال تركيزنا على العمل أولاً، تمزج Opti9 بين الخبرة والابتكار والحلول الجديدة لتقديم نهج "عبء العمل المناسب، والسحابة المناسبة، والوقت المناسب".
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: opti9tech.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Opti9. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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