Opti9 هي شركة رائدة في مجال توفير الحلول السحابية الهجينة ولها مكاتب في جاردن سيتي، نيويورك، أوماها، نبراسكا، أوفرلاند بارك، كانساس، وسانت لويس، ميسوري، وشبكة عالمية من مراكز البيانات. نحن شريك AWS للاستشارات المتقدمة وVeeam Platinum VCSP، متخصصون في الخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات وتحديثها، والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، وإدارة الأمن والامتثال. تم تصميم حلولنا لتسريع التحول الرقمي مع الحد الأدنى من تعطيل الأعمال حتى تتمكن من تحقيق الفوائد الكاملة للسحابة بشكل أسرع. من خلال تركيزنا على العمل أولاً، تمزج Opti9 بين الخبرة والابتكار والحلول الجديدة لتقديم نهج "عبء العمل المناسب، والسحابة المناسبة، والوقت المناسب".

الموقع الإلكتروني: opti9tech.com

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