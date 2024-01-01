Infrascale

Infrascale

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الموقع الإلكتروني: infrascale.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Infrascale على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Infrascale هي شركة DRaaS تستخدم السحابة للقضاء على فترات التوقف عن العمل. تأسست الشركة في عام 2011، وتهدف إلى منح كل شركة القدرة على التعافي من الكوارث بسرعة وسهولة وبتكلفة معقولة. إن الجمع بين البرامج الذكية وقوة السحابة هو الطريقة التي تكسر بها Infrascale حاجز تكلفة التعافي من الكوارث دون الحاجة إلى أجهزة معقدة ومكلفة. تزود Infrascale الشركات بالثقة للتعامل مع ما هو غير متوقع من خلال القضاء على فترات التوقف عن العمل، وتوفير قدر أكبر من الأمان، والتوافر الدائم.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: infrascale.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Infrascale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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