Infrascale هي شركة DRaaS تستخدم السحابة للقضاء على فترات التوقف عن العمل. تأسست الشركة في عام 2011، وتهدف إلى منح كل شركة القدرة على التعافي من الكوارث بسرعة وسهولة وبتكلفة معقولة. إن الجمع بين البرامج الذكية وقوة السحابة هو الطريقة التي تكسر بها Infrascale حاجز تكلفة التعافي من الكوارث دون الحاجة إلى أجهزة معقدة ومكلفة. تزود Infrascale الشركات بالثقة للتعامل مع ما هو غير متوقع من خلال القضاء على فترات التوقف عن العمل، وتوفير قدر أكبر من الأمان، والتوافر الدائم.

الموقع الإلكتروني: infrascale.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Infrascale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.