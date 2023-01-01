WebCatalog
FXCM Trading Station

FXCM Trading Station

fxcm.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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الريادة في منصات التداول بدون عمولة شركة وساطة رائدة حائزة على جوائز في مجال تداول العملات الأجنبية (الفوركس) عبر الإنترنت، وتداول عقود الفروقات على الأسهم، والمزيد من تداولات العقود مقابل الفروقات الأخرى، والخدمات ذات الصلة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. - ابدأ التداول بدون عمولات وفروق أسعار ضيقة/منخفضة - حلول وموارد الوسيط لجميع مستويات الخبرة - دعم عملاء على مستوى عالمي ويحظى بثقة المتداولين

الموقع الإلكتروني: fxcm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FXCM Trading Station. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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