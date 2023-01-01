يقدم موقع FOREX.com تداول العملات الأجنبية والمعادن من خلال منصات تداول حائزة على جوائز، وفروق أسعار ضيقة، وعمليات إعدام عالية الجودة، وأدوات تداول قوية ودعم مباشر على مدار 24 ساعة.

الموقع الإلكتروني: forex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FOREX.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.