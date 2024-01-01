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Upland Second Street

Upland Second Street

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: lab.secondstreet.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Upland Second Street على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Second Street is an audience engagement software platform that is used by over 4,000 media companies and marketers. Second Street's partners use the platform to run contests and interactive content – such as personality quizzes, sweepstakes, photo contests, and more – on their website to generate digital revenue, grow their email database, and engage their audience. The Second Street Lab delivers original, actionable content focused on how to succeed in the world of digital engagement. The Lab features insights from Second Street’s team of experts and other industry insiders on trends, best practices, and case studies.

الفئات:

Business
Sweepstakes Software

الموقع الإلكتروني: lab.secondstreet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Upland Second Street. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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