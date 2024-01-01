بدائل - PromoSimple

Fooji

fooji.com

تتعاون Fooji مع العلامات التجارية لتحويل المستهلكين إلى معجبين إلى الأبد. بفضل التكنولوجيا والأشخاص الذين يقومون بكل ذلك، تقدم منصة Fooji مجموعة من المنتجات المبتكرة - المدارة والمدارة ذاتيًا - لإنشاء الحملات والتعامل مع الخدمات اللوجستية وتمكين فرق العلامات التجارية من تنمية تفاعل المعجبين ونتائج ا...