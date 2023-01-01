WebCatalog
Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dialoq AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حوّل بياناتك إلى روبوتات دردشة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي أنشئ روبوت محادثة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتك الخاصة. قم بتخصيص مظهر chatbot وقم بتضمينه على موقع الويب الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: dialoqai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dialoq AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

InsertChatGPT

InsertChatGPT

app.insertchatgpt.com

supportal

supportal

app.suportal.co

Engati

Engati

app.engati.com

Twissy

Twissy

my.twissy.io

ChatBot

ChatBot

app.chatbot.com

OpenChat

OpenChat

openchat.so

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Botpress

Botpress

sso.botpress.cloud

GetAnswer

GetAnswer

beta.getanswer.ai

Build AI

Build AI

buildai.space

Quickchat

Quickchat

app.quickchat.ai

Bodt

Bodt

app.bodt.io

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية