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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chaindesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وكيل ChatGPT مُدرب على بياناتك المخصصة. من خلال منصتنا التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، يمكنك إنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدرب على بياناتك في ثوانٍ. تبسيط دعم العملاء، وأعضاء الفريق الجدد، والمزيد! داتابيري سابقا.

الموقع الإلكتروني: databerry.ai

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