Cartage AI

Cartage AI

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الموقع الإلكتروني: cartage.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cartage AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Human-first AI automation for logistics. Cartage is an automation system for freight brokers and 3PL's. We automate routine, repetitive tasks so that your team can focus on more critical work.

الموقع الإلكتروني: cartage.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cartage AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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