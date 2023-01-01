WebCatalog
BOSCO

BOSCO

app.askbosco.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BOSCO على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الإنفاق الإعلاني وزيادة المبيعات. يتنبأ BOSCO™ بالمكان الذي ستخصص فيه إنفاقك عبر الإنترنت عبر جميع القنوات لتحقيق أقصى عائد، مما يتيح لك التنبؤ بالأداء المستقبلي بدقة تصل إلى 96%.

الموقع الإلكتروني: askbosco.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BOSCO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Confect

Confect

app.confect.io

Otter

Otter

manager.tryotter.com

AiContentzy

AiContentzy

aicontentzy.com

Quicko

Quicko

accounts.quicko.com

Jotgenius

Jotgenius

jotgenius.com

Freelino

Freelino

freelino.com

Eka Yazılım İçerik

Eka Yazılım İçerik

icerik.ekayazilim.com.tr

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Emitwise

Emitwise

dash.emitwise.com

SignAgent

SignAgent

app.signagent.com

CallRail

CallRail

app.callrail.com

Insider

Insider

inone.useinsider.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية