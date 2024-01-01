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Adentro

Adentro

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الموقع الإلكتروني: adentro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adentro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية على تبسيط كيفية القيادة وقياس تأثير الإيرادات في مواقعك. هل تستثمر في الإعلان الرقمي؟ استفد من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 53 مليون مستهلك لتوجيه حملاتك نحو السكان المحليين الذين يزورون الشركات المشابهة لشركتك. يساعدك Adentro على فهم ضيوفك بشكل أفضل من أجل تسويق أكثر فعالية وزيادة عائد الاستثمار.

الفئات:

Business
برامج تتبع البريد الإلكتروني
برامج التسويق المعتمدة على الموقع

الموقع الإلكتروني: adentro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adentro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Cloudengage

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