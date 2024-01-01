Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية على تبسيط كيفية القيادة وقياس تأثير الإيرادات في مواقعك. هل تستثمر في الإعلان الرقمي؟ استفد من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 53 مليون مستهلك لتوجيه حملاتك نحو السكان المحليين الذين يزورون الشركات المشابهة لشركتك. يساعدك Adentro على فهم ضيوفك بشكل أفضل من أجل تسويق أكثر فعالية وزيادة عائد الاستثمار.

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الموقع الإلكتروني: adentro.com

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