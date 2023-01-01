My Forex Funds هو برنامج تمويل يمكّن المتداولين من التداول بحسابات أكبر. نحن نوفر للمتداولين فرصة الربح دون المخاطرة بأي من أموالهم الخاصة أثناء التداول. لدينا حسابات تتراوح من 10 آلاف دولار إلى 100 ألف دولار ولكل حساب اشتراكات شهرية مختلفة. إلى جانب التدريب الأساسي، يقوم برنامجنا أيضًا بتعليم المتداولين كيفية التداول مع وضع هدف واستراتيجية في الاعتبار. إذا كنت تحب المقامرة أو التداول من أجل "التداول"، فقد لا يكون هذا البرنامج مناسبًا لك.

الموقع الإلكتروني: myforexfunds.com

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