WebCatalog
Futures Trading

Futures Trading

app.topsteptrader.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Futures Trading على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Topstep هي شركة تداول العقود الآجلة الرائدة في الصناعة والتي تركز على تعليمك كيف تصبح متداولًا للعقود الآجلة الممولة من خلال التكنولوجيا الخاصة بنا، Trading Combine®.

الموقع الإلكتروني: topstep.com

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