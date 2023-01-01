Paxful هي عبارة عن منصة نظير إلى نظير لشراء وبيع وتداول العملات الرقمية. نحن نؤمن بالمساواة في الوصول إلى التمويل، وتمكين المستخدمين من تداول العملات المشفرة وكسب المال في بيئة آمنة ومأمونة.

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