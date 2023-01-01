تساعدك ماكينات القطع Cricut على تصميم وتخصيص أي شيء تقريبًا — البطاقات، والملابس، والأشياء اليومية، وغير ذلك الكثير. هيا نصنع. #كريكت

الموقع الإلكتروني: cricut.com

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