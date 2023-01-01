WebCatalog
todo mate

todo mate

todomate.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من todo mate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التسوق، وممارسة الرياضة، وتحميم حيوانك الأليف... هل مازلت تكتب ذلك بخشونة على دفتر ملاحظاتك؟ اجعل يومك مثاليًا باستخدام تطبيق todo mate سهل الاستخدام والجميل. مجرد تغيير منظم المهام الخاص بك سوف يغير طريقتك اليومية بشكل أسهل! - إدارة عناصر ما يجب عمله - ضبط التذكيرات - المزامنة تلقائيًا على الأدوات والساعات وأجهزة iPad والويب - جميع الأجهزة تدعم الوضع المظلم - Backlog موجود لمساعدتك في كتابة العناصر بدون تواريخ - بالنسبة للأشياء التي لم تتمكن من إكمالها اليوم، يمكنك فقط تأجيلها

الموقع الإلكتروني: todomate.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ todo mate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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