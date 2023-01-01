WebCatalog
image.canon

image.canon

ihub.image.canon

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من image.canon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

image.canon هي خدمة سحابية مصممة لتسهيل سير عمل التصوير لديك، سواء كنت مستخدمًا محترفًا أو متحمسًا أو مستخدمًا عاديًا. يتيح لك توصيل كاميرا Canon المتوافقة مع شبكة Wi-Fi بخدمة image.canon تحميل جميع الصور والأفلام بتنسيقها وجودتها الأصلية بسلاسة والوصول إليها من التطبيق المخصص أو متصفح الويب - وإعادة توجيهها تلقائيًا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة المحمولة وخدمات الطرف الثالث.

الموقع الإلكتروني: image.canon

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ image.canon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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