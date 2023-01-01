image.canon هي خدمة سحابية مصممة لتسهيل سير عمل التصوير لديك، سواء كنت مستخدمًا محترفًا أو متحمسًا أو مستخدمًا عاديًا. يتيح لك توصيل كاميرا Canon المتوافقة مع شبكة Wi-Fi بخدمة image.canon تحميل جميع الصور والأفلام بتنسيقها وجودتها الأصلية بسلاسة والوصول إليها من التطبيق المخصص أو متصفح الويب - وإعادة توجيهها تلقائيًا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة المحمولة وخدمات الطرف الثالث.

الموقع الإلكتروني: image.canon

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