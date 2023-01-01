WebCatalog
Laxmi Bank

Laxmi Bank

laxmibank.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Laxmi Bank على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احمل حسابات بنك Laxmi الخاصة بك في جيوبك. خدمة حقيقية في أي وقت وفي أي مكان! يمكنك الوصول إلى حسابك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر شبكة Wi-Fi أو البيانات أو الرسائل النصية القصيرة للحصول على مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية. كن صديقًا للبيئة مع Orange واستمتع بمعاملات مصرفية غير ورقية وبدون تنقلات.

الموقع الإلكتروني: laxmibank.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Laxmi Bank. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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