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TaxCredible عبارة عن منصة SaaS قوية تمكن CPAs من تحديد وتقديم الحوافز الضريبية التجارية الفيدرالية والولائية لعملائهم بسرعة. بعد 20 عامًا من الشراكة مع CPAs، أدركنا الحاجة إلى تبسيط وتبسيط عملية الائتمان الضريبي. تعمل TaxCredible على إنشاء كفاءات في عملية كثيفة العمالة وتحسين قدرتك على خدمة العملاء مع تحقيق إيرادات إضافية.

الموقع الإلكتروني: taxcredible.com

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