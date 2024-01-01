TaxCredible

TaxCredible

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الموقع الإلكتروني: taxcredible.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TaxCredible على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TaxCredible عبارة عن منصة SaaS قوية تمكن CPAs من تحديد وتقديم الحوافز الضريبية التجارية الفيدرالية والولائية لعملائهم بسرعة. بعد 20 عامًا من الشراكة مع CPAs، أدركنا الحاجة إلى تبسيط وتبسيط عملية الائتمان الضريبي. تعمل TaxCredible على إنشاء كفاءات في عملية كثيفة العمالة وتحسين قدرتك على خدمة العملاء مع تحقيق إيرادات إضافية.
الفئات:
Finance
Tax Credit Providers

الموقع الإلكتروني: taxcredible.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TaxCredible. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Neo.Tax

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GOAT.tax

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Clarus R+D

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