يقوم تطبيق Clarus R+D بأتمتة عملية المطالبة بالإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير. يمكن للشركات من جميع الأحجام والأنواع التأهل للحصول على الائتمان الضريبي للبحث والتطوير. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض تطالب بها شركات التصنيع الكبرى. لماذا؟ لأن الدراسات الضريبية للبحث والتطوير معقدة ومكلفة تقليديا. تتمثل مهمتنا في Clarus R+D في جعل الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة التي تحقق إيرادات مسبقة. بالإضافة إلى توسيع قيمتها لتشمل صناعات مثل البرمجيات والهندسة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية. احصل على المال مرة أخرى في عملك للتوظيف والابتكار والنمو. كل ذلك مقابل جزء بسيط من تكلفة الدراسة الضريبية التقليدية للبحث والتطوير.

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