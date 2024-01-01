Clarus R+D

Clarus R+D

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الموقع الإلكتروني: clarusrd.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clarus R+D على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم تطبيق Clarus R+D بأتمتة عملية المطالبة بالإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير. يمكن للشركات من جميع الأحجام والأنواع التأهل للحصول على الائتمان الضريبي للبحث والتطوير. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض تطالب بها شركات التصنيع الكبرى. لماذا؟ لأن الدراسات الضريبية للبحث والتطوير معقدة ومكلفة تقليديا. تتمثل مهمتنا في Clarus R+D في جعل الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة التي تحقق إيرادات مسبقة. بالإضافة إلى توسيع قيمتها لتشمل صناعات مثل البرمجيات والهندسة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية. احصل على المال مرة أخرى في عملك للتوظيف والابتكار والنمو. كل ذلك مقابل جزء بسيط من تكلفة الدراسة الضريبية التقليدية للبحث والتطوير.
الفئات:
Finance
Tax Credit Providers

الموقع الإلكتروني: clarusrd.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clarus R+D. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Gitee

gitee.com

R Pubsure

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